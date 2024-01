Sci alpino | startlist discesa Kitzbuehel 2024 | orario | tv | programma | streaming | pettorali degli italiani

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Venerdì 19 gennaio (ore 11.30) andrà in scena lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Inizia l’intenso weekend sulla mitica pista Streif, si incomincia con una gara veloce a fare da antipasto al grande evento di sabato dove lo splendore di questo tracciato verrà affrontato dall’alto (meteo permettendo). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso tra gli atleti desiderosi di regalarsi un risultato di lusso in terra austriaca. L’Italia si affiderà soprattutto a Dominik Paris, che ha già vinto in questa località e sogna il secondo successo stagionale dopo quello ottenuto in Val Gardena. L’altoatesino è la carta migliore per il Bel Paese, ma attenzione anche a Florian Schieder e Mattia Casse, pronti a sorprendere. I favoriti d’obbligo sono lo svizzero Marco ...