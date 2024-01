Sci alpino | Lucas Braathen sul ritiro | “Ero infelice e avevo bisogno di un cambiamento drastico”

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024), detentore della Coppa del Mondo di slalom speciale, è tornato a parlare recentemente dopo aver annunciato ildallo sciagonistico prima dell’inizio della stagione 2023-2024. Il fenomenale norvegese, in polemica con la sua federazione nazionale per le regole sui contratti di sponsorizzazione, ha dunque lasciato il circuito maggiore a soli 23 anni. “Mi sono reso conto che in realtà sono piuttosto. Ho cominciato a sciare perché mi rendeva la persona più felice del mondo. Poi le cose sono andate sempre peggio per me. Ad un certo punto ho scoperto che non potevo assolutamente continuare così e chedi unper ritrovare la mia felicità“, ha raccontato il nativo di Oslo ...