Sci alpino | Kilde di nuovo sotto i ferri | “Due legamenti della spalla lesionati”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nuova operazione, la seconda, per Aleksander Aamodt. Lo sciatore norvegese è tornato a parlare delle sue condizioni a cinque giorni dall’incidente nella discesa libera di Wengen, in Svizzera che ha provocato la lesione di duedestra e un infortunio ai nervi del polpaccio destro. “Miporrò diad un intervento chirurgico per due. Considerando l’impatto dell’incidente e il fatto che sono finito in rete a 120 km orari sto andando sorprendentemente bene”, ha scritto. “Vi risparmierò le foto grafichelacerazione. Mikaela e la sua famiglia erano con me quando mi sono svegliato (sabato), e sono grato che mia ...

Venerdì 19 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera di Kitzbuehel , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Inizia ... (oasport)

Quando e come seguire la Coppa del Mondo di Kitzbuehel 2024 , appuntamento valevole per il massimo circuito maschile di. Si alza il sipario su una delle tappe più prestigiose del 'Circo Bianco'. Sulla mitica Streif, infatti, andranno in scena due discese libere tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio . Il giorno ......l'incarico di Commissario Straordinario del Comune di Cortina d'Ampezzo e nel giugno 2018 ha ricevuto dal Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati mondiali di-...Il campione norvegese ha parlato dopo la caduta a 120 km nella discesa di Wengen: "Considerando l'impatto dell'incidente sto sorprendentemente bene. Ringrazio Mikaela (Shiffrin, la sua fidanzata, ndr) ...Venerdì 19 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Inizia l'intenso weekend sulla mitica pista Streif, si incom ...