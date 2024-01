Sci alpino | i convocati dell’Italia per lo slalom di Kitzbuehel Vinatzer e Sala le punte azzurre sulla Ganslern

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Domenica 21 gennaio la lunga settimana divolgerà al termine con lo svolgimento del sestostagionale valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci. Dopo un weekend dedicato alla velocitàStreif, gli uomini jet del Circo Bianco lasceranno spazio infatti agli specialisti tra i pali stretti. Quest’oggi la FISI ha annunciato la lista degli italianidal direttore tecnico Max Carca per la gara domenicale in Austria: Tommaso, Alex, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Corrado Barbera. Grande attesa soprattutto per, che hanno già dimostrato in stagione di poter tenere il passo dei migliori su una ...

Prosegue la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023/2024. Si vola in Slovacchia, a Jasna, dove, sabato 20 e domenica 21 gennaio, si disputeranno un gigante e uno slalom. Il contingente italiano vede bene 16 atlete presenti. Domenica 21 gennaio la lunga settimana di Kitzbuehel volgerà al termine con lo svolgimento del sesto slalom stagionale valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Il cuneese protagonista in Austria nella gara in programma domenica: prima manche alle 10.30, la seconda alle 13.30.