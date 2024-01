Sci Alpino | Cdm Nuovo intervento per Kilde ' Sarà recupero duro'

Venerdì 19 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera di Kitzbuehel , prova valida per la Coppa del Mondo 2023- 2024 di sci alpino . Inizia ... (oasport)

Il 31enne norvegese dopo la terribile caduta durante discesa di Wengen ROMA - "Sono tornato a Innsbruck e questo pomeriggio mi sottoporrò nuovamente ad un intervento chirurgico per la rottura di due ...Sedici, invece, i rappresentanti dell'Alto Adige in gara: si tratta di Rita Granruaz e Jonas Feichter (entrambi), Maximilian Gartner (salto con gli), Manuel Senoner e Anna Senoner (...Il 31enne norvegese dopo la terribile caduta durante discesa di Wengen ROMA (ITALPRESS) - 'Sono tornato a Innsbruck e questo pomeriggio mi ...Venerdì 19 gennaio (ore 11.30) andrà in scena la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Inizia l'intenso weekend sulla mitica pista Streif, si incom ...