Scherzo a Marco Maddaloni al GF | Monia scoppia in lacrime | cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella casa del Grande Fratello i concorrenti hanno deciso di fare uno, dai risvolti inaspettati. Sergio D’Ottavi ha finto di leggere un comunicato degli autori del reality show nel quale veniva stabilito che, a causa dei continui litigi e divisioni che si sono venute a creare all’interno della casa, due concorrenti avrebbero dovuto lasciare in tronco la casa. Sarebbero stati proprio gli inquilini a decretare i nomi dei due malcapitati.era l’unico ignaro di tutto, pertanto, vediamo come ha reagito. S Sergio D’Ottavi organizza unoperal GF Ieri pomeriggio i concorrenti del Grande Fratello sono stati divisi in due gruppi. I veterani sono andati in tugurio, mentre i nuovi arrivati sono rimasti in casa. I primi ...