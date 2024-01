Scar Tissue diventa un film | la biografia di Anthony Kiedis tra eccessi e lutti

L'autobiografiadiventerà un biopic su Anthony Kiedis . Proprio lui, il frontman dei Red Hot Chili Peppers , sarà al centro della storia che lo vedrà protagonista partendo dal romanzo pubblicato circa 20 ...Secondo quanto riportato da Deadline Hollywood , la Universal Pictures ha opzionato i diritti dell'autobiografia di Kiedis del 2004, ''. Il sito di notizie scrive che il film è ...Anthony Kiedis‘ life is about to hit the big screen with a new biopic based on the Red Hot Chili Peppers (RHCP) frontman’s life and career. Produced by Kiedis, along with Brian Grazer through Imagine ...Universal Pictures produrrà un film biografico sulla vita di Anthony Kiedis, frontman dei Red Hot Chili Peppers. Ecco cosa sappiamo.