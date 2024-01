Sassuolo | Doig ha detto sì

Joshha seriamente aperto alla possibilità di trasferirsi al. L'esterno scozzese dell' Hellas Verona sembrava essere a un passo dall' Olympique Marsiglia ma, dopo la rottura con il club ...Ilsta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Dionisi e il prossimo colpo del calciomercato potrebbe essereIlsta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Dionisi e il prossimo colpo del calciomercato potrebbe essere. L'esterno scozzese del Verona ha dato la sua disponibilità ...Secondo quanto riferito da Sky, l’esterno scozzese Doig ha accettato la proposta del Sassuolo dopo che è naufragata la trattativa con il Marsiglia. Al Sassuolo andranno 6 milioni più bonus.Altra giornata intensa di calciomercato con tante ufficialità. Il Napoli infatti ha ufficializzato Hamed Traorè e domani sarà il turno delle visite per Ngonge. Sondaggio degli azzurri per Theate ma il ...