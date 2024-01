Sarri | «La partita più difficile ce l’abbiamo noi Percentuale non oltre il 30%»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Conferenza stampa pera Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Il tecnico biancoceleste così in vista della semifinale. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Maurizioalla vigilia di Inter-Lazio. Vi state allenando sui rigori?allenarsi suoi rigori. Lo faremo, ma ci credo poco. Ho espresso una mia idea sulla competizione, noi veniamo qui motivati. Lapiùcenoi, le percentuali di finale non vannoil 30%. Firmerebbe per il pari? Nella mia vita non ho mai firmato una cambiale. Ce la giochiamo, loro sono più forti, ma serve dimostrarlo. Punto infortunati? Zaccagni ha dolore al piede, speriamo di recuperarlo. Taty ha fatto lavoro a parte, credo non recupererà. Ieri ...