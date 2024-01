Sarri | «Abbiamo compito difficilissimo! Inter domina calcio italiano»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La Lazio sfiderà l’domani sera alle 20 per l’accesso alla finale di Supercoppa Italiana., a SportMediaset, ha parlato così alla vigilia del match DIFFICILE – Queste le parole di: «Vogliamo fare il meglio che possiamo.undifficilissimo, la semifinale più difficile è la nostra. Incontriamo una squadra che stando iled ha fatto una finale di Champions League. Possibilità di andare in finale non tantissime, ma va giocata. Percentuali? Faccio fatica a farle, ti direi 3 su 4 loro, ma sepossibilità dobbiamo giocarcela. Firmo per il pari? Non ho mai firmato niente nella vita. Mi gioco le mie possibilità, poi accettiamo qualsiasi verdetto. Lazio? Mi era piaciuta molto anche la ...

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , a Sky Sport: "Sono arrabbiato per il fatto che siamo venuti in uno stadio difficile, contro un... (calciomercato)

Conferenza stampa per Sarri a Riyad alla vigilia di Inter-Lazio di Supercoppa italiana. Il tecnico biancoceleste così in vista della ... (inter-news)

...perso per cose clamorose contro l'Inter. Gli errori fanno parte della partita, ma la natura dell'Inter può aiutarti a sbagliare', ha aggiuntoche poi fa anche un punto sulle condizioni ......perso per cose clamorose contro l'Inter. Gli errori fanno parte della partita, ma la natura dell'Inter può aiutarti a sbagliare", ha aggiuntoche poi fa anche un punto sulle condizioni ...E sulla partita contro i nerazzurri di domani sera: "Loro sono più forti, abbiamo il 25-30% di possibilità di andare in finale, ma non firmo per arrivare ai rigori" ...Lo faremo, ma credo poco. Io ho espresso le mie idee sulla competizione, non sul fatto che dobbiamo venire qui motivati o meno: noi siamo motivati, abbiamo la partita più difficile, contro una delle ...