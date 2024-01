“Sapete davvero perché sono usciti?” Amici 23 | la verità su Mew e Matthew | “Che follia”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Proprio lei che ha invitato i suoi numerosi compagni d’avventura, esperienza che non capita spesso nella vita, a seguire il proprio cuore ed i propri sogni sembra abbia fatto il contrario. Altre novità sul misterioso ritiro di Mew eda23. Arrivano dei retroscena ancora da confermare piuttosto spiazzanti. Nella puntata di23 a seguito l’abbandono dei concorrenti Maria De Filippi ha mantenuto un profilo basso ed ha parlato semplicemente di “motivi personali” di entrambi. C’era chi aveva dato il via alla voce secondo cui Mew fosse incinta e altre assurdità. Le segnalazioni su di lei e, a Deianira Marzano.23 Mew(fatto) Naturalmente si può parlare solamente di indiscrezioni al momento, ma tra twitter e ...

Il bianco ottico sarà uno di quei basic chenon potranno mancare nel guardaroba di una ... Ecco i colori su cui puntare se siete Autumn , ormai lo. Anche nel vostro caso i basic saranno i ...... di grande concretezza, per la quale credoche tutti i cittadini di questa Regione, e non ... Voiche noi abbiamo avviato una revisione del PNRR, che si diceva non fosse possibile e che ...La prima cosa a cui ho pensato appena lanciato Another code: Recollection sulla mia Switch è stata: c’era davvero bisogno di rispolverare due avventure grafiche per DS e Wii del 2005 e 2009 e di riser ...Un nuovo studio di Consumer Reports ha gettato luce sull'intricato scenario dei dati personali. Sapete dove vanno a finire Chi li utilizza