Sanremo | dopo la conduzione di Amadeus | ci sarà al timone Stefano De Martino? L’indiscrezione

(Di giovedì 18 gennaio 2024)2024 deve ancora iniziare e già si pensa al festival successivo e saltano fuori due nomi allaDee Geppi Cucciari Geppi Cucciari eDepotrebbero essere i possibili conduttori di2025. Parola del settimanale Oggi. Nella rubrica “Forse non tutti sanno che” Alberto Dandolo scrive anche del presunto malumore di Cucciari per la scelta didi portare quest’anno sul palco dell’Ariston Teresa Mannino. “Geppi mira da sempre al palco dell’Ariston e il suo potente agente Beppe Caschetto potrebbe comunque riuscire a portarla come ospite in Riviera” – si legge. Intanto proprio stasera Geppi Cucciari torna a condurre Splendida cornice, in prima serata su Raitre. Leggi ...

Scopri le ultime indiscrezioni sul futuro del Festival di Sanremo 2025, con Stefano De Martino e Geppi Cucciari come potenziali conduttori.