Sanremo | Amadeus beffato su Taylor Swift | Farò pressioni

(Adnkronos) – Sul palco dell’Ariston ci salirà per la prima volta e farà un esordio in grande stile, direttamente tra i big. E’ Maninni , ... ()

(Adnkronos) – Sul palco dell'Ariston ci salirà per la prima volta e farà un esordio in grande stile, direttamente tra i big. E' Maninni , all'anagrafe ... (periodicodaily)

Roma, 17 gen. – (Adnkronos) – Sul palco dell’Ariston ci salirà per la prima volta e farà un esordio in grande stile, direttamente tra i big. E’ ... (calcioweb.eu)

Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Sul palco dell'Ariston ci salirà per la prima volta e farà un esordio in grande stile, direttamente tra i big. E' ... (liberoquotidiano)

Sanremo - Amadeus : “Poca politica nei brani? Non è stata una mia scelta”

Il festival di Sanremo quest’anno con le trenta canzoni in gara strizza l’occhio come non mai alle radio e all’effetto tormentone. Tra temi sociali ... (2anews)