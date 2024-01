Sanremo 2024 | Maninni | Grande opportunità | non voglio deludere Amadeus

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 17 gen. - (Adnkronos) - Sul palco dell'Ariston ci salirà per la prima volta e farà un esordio instile, direttamente tra i big. E', all'anagrafe Alessio, giovane cantautore pugliese (classe 1997), che quest'anno è tra gli artisti in gara alla 74esima edizione del Festival dicon il brano 'Spettacolare' (Columbia Records\Sony Music Italy) che lui definisce, a livello sonoro, "una ballata pop-rock". "L'adrenalina è tanta" commentache all'Adnkronos racconta cosa vuole dire per lui il Festival die come sta vivendo questi giorni di preparazione e prove. "Per me il palco dell'Ariston vuol dire innanzitutto storia e tradizione e, poi, diciamolo chiaramente, è un trampolino di lancio". Si tratta, dunque, "di ...