Sanremo 2024 | chi vincerà secondo l’intelligenza artificiale

Mentre fervono i preparativi per il Festival di Sanremo , è già partito sul web il toto nomi dei possibili vincitori della kermesse. Questo sarà un ... (velvetmag)

Geolier a Sanremo 2024 - gli scommettitori puntano su di lui

Nel suo esordio al Festival di Sanremo 2024, il rapper napoletano Geolier non solo si fa notare, ma emerge come uno dei principali favoriti per la ... (funweek)