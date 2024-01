Sanità | Schifani “Necessario un confronto con l’Aiop”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Emergenzae carenza medici? E’uncon Aiop. La mia politica sin dalla campagna elettorale è stata quella, non dico di apertura al privato, ma di uncol privato di qualità perchè ero convinto e sono convinto, che il privato di qualità può dare un supporto allapubblica, perchè per me la tutela della salute è una funzione pubblica. Poi, se viene fatto dal pubblico bene, ma secondo un principio di federalismo, una collaborazione tra privato e pubblico in certi settori è essenziale, purchè sia di qualità”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato, a margine dell’incontro “Emergenza”, nellaSala Gialla dell’Assemblea regionale siciliana, a Palermo. “In occasione della spalmatura ...

(Adnkronos) – "Caos Sanità in Sicilia?". “Forse Lombardo non conosce la legge e non ha letto il bando che richiama la normativa nazionale". A 24 ore ... (forzearmatenews)

... soprattutto per quanto riguarda la gestione dellaregionale: come attenuanti generiche ... per fare spazio a Renato). Un'eventualità a cui guardano con grande interesse ovviamente i ...Per colmare il defcit di medici nellapubblica,ha anche aperto un confronto con l'Aiop (Associazione italiana ospedalità privata): 'Una collaborazione tra privato e pubblico in certi ...