San Valentino | il coordinato per un date casalingo o in famiglia

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilcon il partner di una vita richiede comfort e un pizzico di seduzione. Ecco ilperfetto per trascorrere Sanine tra le mura domestiche La festa degli innamorati è alle porte. Chi dice che comodo non può essere elegante? L’alleato perfetto per una serata romantica all’insegna di comfort e relax in casa è il pigiama della linea Sloggi GO RIBBED che coniuga comodità e stile. Ideale anche per uninperché seducente ma super chic! In morbidissimo cotone bio e con delicati bordi in pizzo, il set pigiama composto da pantaloncini dalla vestibilità comoda e crop topcon spalline regolabili è il dono perfetto da regalare (o regalarsi) per un Sansotto il segno ...