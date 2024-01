San Costanzo | il programma della festa del Patrono di Perugia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Approvato in giunta ildelle celebrazioni in occasionedi Sandi, prevista per il 29 gennaio. Questo gli eventi previsti: Domenica 28 gennaio alle 17 di fronte all’atrio di palazzo dei Priori partenza, per la basilica di Sanprocessione“Luminaria”, presieduta dall’Arcivescovo di– CittàPieve S. Em. Ivan Maffeis alle 18 presso la basilica di SanVespri Solenni – Offerta dei doni e del cero da parte del sindaco, con la partecipazionecoralepolizia locale alle 19 presso il primo chiostrobasilica di San Pietro degustazione ...

Gli appassionati, che nella Vetusta sono numerosissimi, fanno a gara per mettere in vetrina i gioielli di famiglia. Non solo motori, colori tenui o forti, tinta unita o arcobaleno, forme seducenti, ...... Nino di, Antonino Cannavacciuolo, Fabio Cucchelli e Pasquale Laera che lo ha fatto sous - ... il ristorante che Comunità diPatrignano ha aperto al pubblico nel 2008 sulle colline di ...Come sempre le celebrazioni per il patrono prevedono momenti laici e religiosi. Si inizia domenica 28 alla 17 con la processione. Al Borgo Bello c’è la fiera.Per i cittadini di Perugia e non solo, la festa di San Costanzo è un momento speciale da attendere con trepidazione. Questo evento annuale è un’occasione per onorare il Patrono della città e ...