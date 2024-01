Sampdoria vs Parma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I blucerchiati vanno in cerca della necessaria continuità per avvicinarsi ai playoof,mentre la capolista deve respingere l’assalto delle dirette inseguitrici.vssi giocherà venerdì 19 gennaio 2024 presso lo stadio MarassiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento di difficoltà per i blucerchiati, reduci da tre gare senza vittorie avendo ottenuto un pareggio e due sconfitte. La squadra di Pirlo, attualmente al quattordicesimo posto con 23 punti, ha sempre come obiettivo quello di raggiungere i playoff, ma deve guardarsi anche alle spalle. Gli emiliani guidano il torneo con 42 punti e quattro lunghezze di vantaggio sulla seconda. La squadra di Pecchia è reduce da tre pareggi e due vittorie nelle ...