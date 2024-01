Sampdoria-Parma venerdì 19 gennaio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I blucerchiati vanno in cerca della necessaria continuità per ... (sport.periodicodaily)

Sampdoria-Parma è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

Andranno a braccetto domani al "Ferraris" le tifoserie di(unite da uno storico gemellaggio) ma non le due squadre, contrapposte da obiettivi diversi al netto di un'annata agli antipodi. Esaltante quella dei Crociati, capolista a 42 punti; ...è valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Ladeve dimenticare i cinque gol presi ...La Sampdoria di Andrea Pirlo, reduce dalla sconfitta contro il Venezia nella prima del 2024, cerca un successo che manca da tre giornate contro il Parma capolista, ma mai vincente a Genova in Serie B.L’anticipo Sampdoria-Parma, big match valido per la 2a giornata di ritorno, in programma venerdì 19 marzo alle 20.30 a Marassi, rappresenterà la cornice ideale per Esposito che riceverà il premio ...