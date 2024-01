Sam Altman | a Davos l’appello per nuove regole sull’AI | «Tecnologia potente | può andare nel modo sbagliato»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Le paure intorno all’evoluzione dell’intelligenza artificiale sono fondate, per questo sono necessarie. Ed è necessario intervenire preso, prima che la situazione sfugga di mano. «C’è ancora tempo ma abbiamo anni, non decenni», parola di Sam, l’amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, che è intervenuto al World economic forum di. Una preoccupazione cheaveva già manifestato lo scorso maggio, intervenendo in audizione al Senato degli Stati Uniti sui pericoli dell’Intelligenza artificale. Quello che deve essere chiaro è che questaè inarrestabile: «Non va fermata, è l’unica cosa che ci più portare prosperità», ma va regolamentata. Perché il rischio che «possain...

