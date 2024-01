Salvini dimentica la geografia spagnola e afferma | “La Spagna ha concesso il porto di Madrid”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una gaffe geografica per il ministro dei Trasporti: registrata in una diretta Facebook l’zione disu. Che, discutendo del caso Open Arms, ha detto che laavevaildi. Molto difficile, considerato cheè a 350 chilometri dal mare.: cosa ha dettostava infatti parlando della questione Open Arms. Soprattutto, si era soffermato sulle motivazioni per cui in questo caso non chiederà di far votare a favore del processo dai suoi colleghi di partito. E dice: “Secondo qualcuno potrei andare a processo anche per il coronavirus, ma non ritengo sia una mia responsabilità. Se laha dato disposizione per il ...

... 'Onore a Stefano e Virgilio Mattei', 'Achille Lollo boia' e ' Chi ama non'. Tutte ... Caso - Lucarelli, Giannini tira in ballo Meloni eSmentito da Bocchino'Chi parla di attenzione del Governo per la Calabria, così come per il Sud - prosegue -... Cosa resta al Sud Il Ponte sullo Stretto, il regalo afinanziato con uno scippo da ben 1,6 ...Stanziati altri 450 milioni per completare l’opera avviata nel 1992. Ci è già costata 9 miliardi. Eppure questo modello che non prevede gare e responsabilità per le imprese, lo si vuole applicare al P ...Così come lo è stato rinviare “la pace fiscale” e “la pace edilizia”. Salvini non dimentica, ovviamente, neppure il caso Verdini. Da giorni i quotidiani cavalcano l’indagine sul figlio di Denis per ...