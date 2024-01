Salvini a Benevento | Mastella incalza | “Controlli la Telesina | va sbloccata e capito se i sindaci investono i soldi delle multe”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn saluto istituzionale che ha il sapore della relazione vera e propria quella del sindacoall’inizio dell’evento targato UniFortunato che ha portato il Ministro. Carezze e stilettate senza mezzi termini, punti di accordo e attacchi diretti sui temi piu’ caldi della politica e non solo. Un intervento veloce prima di andare via per spostarsi a Roma per il compleanno della nipotina, “ci sono cose piu’ importanti come la famiglia e quindi anche la politica va in secondo piani di fronte a queste cose”. “Saluto con simpatia– ha iniziato il sindaco – col quale ho avuto anche momenti di asprezza politica. Come si diceva in un film in cui un politico americano fu arrestato e condotto in carcere e trovo’ tanti colleghi: sono contento di vedervi qui. A lui devo ...