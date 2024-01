Saluto romano | si commenta da sola Ignazio La Russa | poche pesanti parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La sentenza sul"sida". Da Palazzo Madama, fonti della presidenza fanno sapere come non sia passata inosservata il pronunciamento della Cassazione sul tema del. Ricordando come da avvocato il presidenteLaaveva dichiarato che "attendeva con interesse di conoscere l'esito della imminente decisione a sezione riunite della Cassazione" perché riteneva "occorresse chiarezza". Le stesse fonti fanno sapere che Laoggi non intende quindi intervenire nuovamente, e si limita a far sapere che la decisione della Cassazione che annulla la sentenza della corte di appello e dispone nuovo processo "sida". Le Sezioni Unite della Corte ...