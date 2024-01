Saluto romano | pg di Cassazione | «È reato solo se c' è pericolo concreto per l?ordine pubblico»

Il saluto romano , o fascista, non rappresenta un reato in maniera univoca ma solo quando "realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico" (ilgiornale)

È reato o no? E se sì, quando? Il saluto romano "rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza un pericolo concreto per ... (europa.today)

Leggi Anche Cassazione, il pg: 'Ilè reato se c'è pericolo per l'ordine pubblico' Leggi Anche Acca Larentia, la Procura Roma apre un fascicolo sul: oltre 10 gli indagati Leggi Anche Cinque denunciati per il ...... avrebbero preso parte all'incontro dello scorso 7 gennaio a Roma, ad Acca Larentia, dove molte persone si sono esibite con il. La Procura di Roma sta lavorando per ricostuire quanto ...La Cassazione è chiamata ad esprimersi rispetto a come giudicare il "saluto romano" dopo alcuni verdetti difformi.Viola la legge Le sezioni unite si riuniranno per dirimere una annosa questione, dopo varie sentenze contraddittorie.