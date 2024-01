Saluto romano | pg Cassazione | “Reato solo se pericolo per ordine pubblico”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Ilfascista rientra nel perimetro punitivo della ‘legge Mancino’ quando realizza unconcreto per l’”. E’ quanto ha affermato l’avvocato generale dellaPietro Gaeta, nel suo intervento all’udienza in corso oggi davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a esprimersi sulla questione dei saluti romani compiuti durante una commemorazione di esponenti di destra deceduti. I fatti riguardano la commemorazione confascista fatta a Milano. Gli imputati, alcuni esponenti di estrema destra, sono stati assolti nel 2014 in primo grado e poi condannati in Appello. Due scelte diverse basate su diverse violazioni di legge che sono state contestate: nel primo grado del giudizio la ‘legge Scelba’, che punisce la ...

Oggi la Cassazione a sezioni unite dirà se le mani tese sono reato oppure no Ma Acca Larentia, mai denunciata in 45 anni prima del governo Meloni, ... (ilgiornale)

"Ilfascista rientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico".12.35 Pg:reato se crea pericolo "Ilfascista rientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico". Così l'avvocato generale e Pg ..."Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico". E' quanto ha sostenuto, in sostanza, l'avvocato generale e pg di ..."Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico". E' quanto ha affermato l'avvocato generale della Cassazione Pietro ...