Saluto romano | la Cassazione | Va contestata la legge Scelba sull’apologia del fascismo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per ilvalasull'apologia dele in particolare l'articolo 5. È questa la decisione delle sezioni unite dellache hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto ilnel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. La decisione Nelle informazioni provvisorie, la Suprema Corte afferma che "la 'chiamata del presente' o '' è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione ...

Per ilva contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. È questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di ...... "Chiedo scusa per la mia disumanità' - Pozzolo, deputato Fdi, si avvale della facoltà di non rispondere - Truzzu candidato in Sardegna, OK anche dalla Lega - Cassazione: "Per ilva ...645, ovvero la legge Scelba citata nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. La Corte ha stabilito che il saluto romano in risposta alla chiamata del 'presente', alle manifestazioni di ...«Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della “legge Mancino” quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico». È quanto ha sostenuto, ...