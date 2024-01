Saluto romano | la Cassazione | «Va applicata la legge Scelba sull' apologia del fascismo» Prevista pena fino a tre anni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Ilfascista rientra nel perimetro punitivo della ?Mancino? quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico». È quanto ha sostenuto, in...

La decisione delle Sezioni Unite della Suprema CorteLeggi Anche Cassazione, il pg: 'Ilè reato se c'è pericolo per l'ordine pubblico' Leggi Anche Acca Larentia, la Procura Roma apre un fascicolo sul: oltre 10 gli indagati Leggi Anche Cinque denunciati per il ...Per essere perseguito penalmente dovrebbe accompagnarsi alla volontà di ricostituire il partito fascista che, come è chiaro, è piuttosto difficile da dimostrare e perseguire La Cassazione a sezioni ...Per il saluto romano dunque, va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. È la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo ...