Saluto romano | la Cassazione | Applicare la legge Scelba

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per ilva contestata lasull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. È questa la decisione delle sezioni unite dellache hanno disposto un processo di appello bis per otto militanti di estrema destra che avevano compiuto ilnel corso di una commemorazione a Milano nel 2016. La decisione Nelle informazioni provvisorie, la Suprema Corte afferma che "la 'chiamata del presente' o '' è un rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'articolo 5 delle, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea a integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista" I ...

Secondo la Corte di Cassazione , il Saluto romano va contestato in base alla legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. ... ()

Leggi Anche Cassazione, il pg: 'Ilè reato se c'è pericolo per l'ordine pubblico' La decisione della Cassazione sulNelle informazioni provvisorie la Suprema Corte afferma ...Il reato da contestare a chi si esibisce nelè quello di cui all' articolo 5 della legge Scelba , 'Manifestazioni fasciste', che punisce "chiunque compie pubblicamente manifestazioni usuali al partito fascista". Ma il braccio teso ...Nuovo processo per gli otto militanti di estrema destra a cui viene contestato l’articolo 5 della legge Scelba ...va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. Casapound: continueremo a farlo ...