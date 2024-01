Saluto romano | CasaPound | “Sentenza Cassazione è vittoria storica”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) "Ilnon è reato se è commemorativo" "Una".commenta così ladella Corte diche, in relazione al, annulla ladi condanna in appello per le 8 persone identificate che hanno partecipato alla commemorazione di Sergio Ramelli nel 2016. "E' unache finalmente mette fine

Va applicato l'articolo 5 della legge Scelba, occorre valutare tutte le circostanze del caso singolo. Per gli imputati condanna annullata e appello bis Per ilva contestata la violazione della legge Scelba, in particolare l'articolo 5 sull'apologia del fascismo, che può scattare quando il pericolo di ricostituzione del disciolto partito ...Per ilva contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5. È questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno disposto un processo di ...645, ovvero la legge Scelba citata nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite. La Corte ha stabilito che il saluto romano in risposta alla chiamata del 'presente', alle manifestazioni di ...«Il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della “legge Mancino” quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico». È quanto ha sostenuto, ...