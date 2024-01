Saluto fascista | si esprime il procuratore generale di Cassazione

Il giorno 7 gennaio 2024 in via Acca Larenzia è avvenuto il consueto rituale del “presente” col braccio destro teso. Dopo la cerimonia svolta al ... (ilfattoquotidiano)

Diventa anche europea la polemica sul saluto Roma no ad Acca Larenzia . «In Europa non c’è posto per il saluto fascista e noi lo condanniamo con la ... (open.online)

... oltre 10 gli indagati Leggi Anche Cinque denunciati per ilromano ad Acca Larentia - La ...del calendario rimuovendo qualsiasi riferimento teso a sminuire il periodo della dittaturae ...' Ilrientra nel perimetro punitivo della 'legge Mancino' quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico '. E' quanto ha sostenuto, in sostanza, l' avvocato generale e pg ...Il pg Pietro Gaeta davanti alla Cassazione ha sostenuto che «il saluto fascista rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza un pericolo concreto per l'ordine pubblico».Afferma il procuratore generale di Cassazione Pietro Gaeta che il saluto romano “rientra nel perimetro punitivo della legge Mancino quando realizza un pericolo concreto per l’ordine pubblico.” ...