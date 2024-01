Saluti romani a Milano | la Cassazione | “Si applichi la legge Scelba | altrimenti non è reato”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per il saluto romano va applicata la(1951) sull’apologia del fascismo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della, chiamate a esprimersi sugli otto militanti militanti di destra imputatati per aver fatto il saluto romano nel corso della commemorazione anel 2016 dello studente di destra Sergio Ramelli, ucciso a colpi di chiave inglese da un gruppo di Autonomia operaia., la: applicare laObiettivo della Suprema Corte: dirimere il nodo delle due precedenti sentenze opposte. In primo grado erano stati assolti (per l’insussistenza dell’elemento soggettivo) in base alla, in secondo grado condannati in base alla ...