Salerno | Morra è il nuovo capogruppo del PD

Leggi su zon

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una lieta notizia. Per quanto riguarda la provincia di, Franco Alfieri, presidente della Provincia, ha ufficialmente emanato le deleghe. A sorpresa, per Francescoè arrivato un importante riconoscimento. Il sindaco di Pellezzano, infatti, sarà ildel PD a Palazzo Sant’Agostino. Giovanni Guzzo sarà il vice-presidente, mentre Annarita Ferrara si occuperà del Governo del Territorio. L’annuncio è stato effettuato dallo stesso sindaco tramite un post su Facebook. “I miei 7 colleghi consiglieri provinciali del Partito Democratico, insieme al Presidente della Provincia Franco Alfieri, d’intesa con l’Onorevole Piero De Luca e con il Segretario Provinciale Enzo Luciano, nel pomeriggio di oggi, mi hanno indicato, all’unanimità, come loroa Palazzo Sant’Agostino. ...