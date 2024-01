Sacerdote aggredito con violenza | scioccante la motivazione

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nessuno se l’aspettava, eppure è successo. Unè statoperché aveva vietato le condoglianze in chiesa per motivi sanitari. Un’aggressione in piena regola, avvenuta per mano di un parente della donna defunta alla quale ilaveva appena celebrato il funerale. Ecco cosa è successo nel dettaglio ale perché è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria.