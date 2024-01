Rovigo | addio al bar col caffè più buono d’Italia Il gestore storico | “Lavoro 13 ore al giorno e non ho tempo per le mie cose”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nico Bregolin venderà l’attività per dedicarsi alla famiglia. “Solo il Covid mi ha fermato, ma per appena tre giorni”

... la sacca del Canarin e quella di Scardovari a Porto Tolle, in provincia di. Il loro intento era monitorare i danni inferti dal granchio blu a questo prezioso settore commerciale. Ma il ...Non sarà però semplice riuscire in questa impresa, tanto più che nel periodo di sosta del campionato c'è stato l'di Matea Atanasovska: 'Ha ricevuto un'offerta dalla serie A2 aed ha ...Nico Bregolin venderà l’attività per dedicarsi alla famiglia. “Solo il Covid mi ha fermato, ma per appena tre giorni” ...Un velo di tristezza avvolge l'Istituto Superiore Atestino di Este per la prematura scomparsa di Nicoletta Vernillo, insegnante di lettere di 49 anni. La docente, originaria di Napoli ma residente da ...