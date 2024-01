Rosy De Ponti | «Io che vivo in una Rsa da quando avevo 58 anni»

85 anni: è questa l'età media delle persone che sono ricoverate nelle Rsa. Solo il 14% ha meno di 80 anni e i casi di chi ha meno di 60 anni non rientrano nemmeno nelle statistiche. Ma qualcuna c'è e ...Il 7 ottobre le donne non sono state uccise come gli altri civili durante l’attacco di Hamas a Israele. Sono state sottoposte a violenze di gruppo che hanno loro frantumato i bacini, le loro gambe son ...