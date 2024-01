Roma-Verona | respinto il ricorso per la squalifica di Lazovic | espulso con l'Inter

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Darkonon sarà a disposizione dell'allenatore Marco Baroni per la trasferta di campionato in calendario sabato sul campo...

Juan Luca Sacchi di Macerata è l'arbitro designato per Roma - Verona , anticipo della 21/a giornata del campionato di serie A in programma sabato 20 ... (247.libero)

Roma - Un giorno intero dentro casa gli è servito per capire la nuova disposizione degli arredi, per sentirsi di nuovo il primus inter pares, ma ... (247.libero)

Dopo Terracciano e Hien, l’ Hellas Verona sta per salutare anche Ngonge, in direzione Napoli. “Una perdita importante”, ammette il tecnico ... (sportface)

Daniele De Rossi sarà presentato domani alle 10 in conferenza stampa, ma il neo tecnico giallorosso fopo la nomina ha già diretto tre allenamenti in ... (247.libero)

Allenamento pomeridiano per il Verona a Peschiera. Baroni è in piena emergenza perchè oltre alla note cessioni, sabato a Roma contro i giallorossi ... (247.libero)

... Bologna eanche quelli di altre sigle). Quali saranno invece gli scioperi che ... Asciopera il personale Atac. Il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge (da inizio ...Laviaggia a tutta velocità verso la sfida contro il, in programma sabato 20 gennaio allo stadio Olimpico. Contro i gialloblù ci sarà anche l'esordio ufficiale sulla panchina giallorossa di ...Come anticipato dalla nostra redazione, nella giornata di giovedì 18 gennaio Roma e Flamengo si sono incontrate per la cessione di Viña. Le due società hanno raggiunto un accordo di massima: il punto.(ANSA) - VERONA, 18 GEN - Allenamento pomeridiano per il Verona a Peschiera. Baroni è in piena emergenza perchè oltre alla note cessioni, sabato a Roma contro i giallorossi non avrà a disposizione gli ...