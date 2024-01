Roma | Smalling torna a parlare dopo l’esonero di Mourinho | la lettera

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono ore caldissime in casadi Josée l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi. La squadra è in grado di reagire e il difensore Chrissi candida ad una seconda parte di stagione da protagonista. “Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l’idea di lasciare questo grande club”, si legge in un post sui propri social. “Gli ultimi mesi sono stati i più frustranti della mia carriera. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo. Questo infortunio appartiene alla seconda categoria. L’impegno e la lealtà verso il club non è mai vacillato“. E poi ancora: “i mei compagni vengono e verranno sempre davanti a tutto, ma la priorità assoluta dello staff medico è di garantire ...