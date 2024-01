Roma | Smalling | “Mesi più frustranti della mia carriera | ma non ho mai pensato di lasciare questo grande club”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Vorrei anzitutto mettere in chiaro che non ho mai né chiesto né contemplato l’idea di. Sono stati ipiùmia. Ci sono cose nel calcio come nella vita che possiamo controllare, e altre che invece sfuggono al nostro controllo.infortunio appartiene alla seconda categoria”. Inizia così il messaggio del difensoreChris, postato sui propri social per spiegare gli ultimilontani dal campo. “I miei compagni vengono e verranno sempre davanti a tutto, ma la priorità assoluta dello staff medico è di garantire che io possa dare un contributo significativo nella seconda parte di questa ...

e il suo amore per la Roma. "Mai pensato di andar via". L'infortunio serio e l'impossibilità di dare una mano. Il saluto a Mourinho e il benvenuto a De Rossi. Vincent Candela è una leggenda per la Roma ed è stato tra i primi a fare gli auguri a Daniele De Rossi come nuovo allenatore. DDR raccoglie la pesantissima eredità di José Mourinho, esonerato dalla ...