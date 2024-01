Roma | sequestrate 10 abitazioni in costruzione per gravi irregolarità edilizie

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sequestrato un cantiere edilizio a: perdifformitàchiuso un plesso che avrebbe contenuto 10in. La Polizia Locale diha sequestrato in queste ore un cantiere edilizio nel territorio capitolino. L’area in, presente nel quartiere de La Rustica, vedeva dellessime difformità dal progetto di base, con la creazione di nuovi appartamenti che non erano previsti nel disegno iniziale. Gli agenti, anche per la sicurezza della stessa struttura, hanno deciso di sequestrare il cantiere.10ina La Rustica All’interno dei locali in, un sopralluogo dei vigili urbani ...