Roma | rubano defibrillatori due persone arrestate

(Di giovedì 18 gennaio 2024) CRONACA DI– I Carabinieri del NucleoScalo Termini, d’intesa con la Procura della Repubblica di, hanno arrestato in flagranza due cittadini italiani di 35 e 36 anni, gia’ noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati del reato di furto aggravato in concorso. A seguito di alcune segnalazioni di furto diautomatici esterni (Dae) lungo la linea C della metropolitana, i Carabinieri hanno eseguito una serie di verifiche riuscendo, lo scorso pomeriggio, in collaborazione con il personale di vigilanza Italpol, ad individuare i due uomini. Sono stati seguiti a distanza e bloccati nei pressi della fermata Parco di Centocelle. Sono stati trovati in possesso della refurtiva, un defibrillatore del valore di 1.200 euro asportato all’interno della fermata metropolitana C Torre Angela, e di un ...