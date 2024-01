Roma | Renato Sanches sugli infortuni | «Mi sento frustrato | ma…»

(Di giovedì 18 gennaio 2024), centrocampista della, ha parlato attraverso i propri profili social ufficiali spiegando ai tifosi la sua situazione, centrocampista della, ha parlato attraverso i propri profili social ufficiali spiegando ai tifosi la sua situazione. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Quello che volevo di più era stare sul campo e fare quello che mi piace di più. Purtroppo non sono stato accontentato, per i tanti. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di giocare di nuovo sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori. Volevo ricordare che non ho mai tolto nessuna immagine della, è passato più di 1 anno da quando la mia foto del profilo era nera».

