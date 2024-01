Roma | Renato Sanches | “Arriveranno momenti migliori”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Quello che volevo di più era essere in campo e fare quello che mi piace di più. Sfortunatamente non sono stato fortunato con gli infortuni”. A scriverlo è il centrocampista della(in prestito dal Psg),che rompe il silenzio sui social, dopo alcune voci che lo volevano in uscita da Trigoria. Dopo l’esonero di Josè Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi, il francese ci tiene a ribadire che “la persona che soffre di più la frustrazione e che allo stesso tempo desidera di più giocare sono io. Credo che tutto passi e che”.risponde anche a chi aveva insinuato che avesse rimosso l’immagine del profilo con la maglia giallorossa: “Infine voglio mettere in chiaro di non aver mai cancellato alcuna foto della ...

