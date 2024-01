Roma | Dybala vuole rimanere | palla alla dirigenza

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Paulo, rispetto alle recenti voci di calciomercato, sembra volenteroso di restare nella sponda giallorossa della capitale “Spero che ci rivedremo presto”, una frase che ha spaventato i tifosi della. A scriverla è stato Paulo, in direzione dell’ormai ex allenatore, licenziato un paio di giorni fa, della: José Mourinho. Lo Special One L'articolo

Roma , Paulo Dybala si è allena to con il resto del gruppo . Le condizioni dell’attaccante argentino in vista del Verona Secondo giorno alla guida ... (calcionews24)

Paulo Dybala è l’uomo in più della Roma in questa stagione estremamente complessa che sta cambiando ancora per i giallorossi. La Joya è stato l’arma ... (rompipallone)

Dybala è il nome in cima alla lista di De Rossi e dei Friedkin per il presente e per il futuro : l’argentino non ha dubbi Paulo Dybala non ha ... (calcionews24)

Laviaggia a tutta velocità verso la sfida contro il Verona, in programma sabato 20 gennaio allo ... che potrà contare su un Pauloin più: l'argentino, nella seduta odierna a Trigoria, si è ......18 laaffronterà allo Stadio Olimpico l'Hellas Verona nella prima sfida del post Mourinho. Allenamento mattutino 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e la buona notizia riguarda ancora Paulo, ...AS Roma – Allenamento: Dybala sempre in gruppo - A.S. Roma - La partita contro l’ Hellas Verona , valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie... - Marione.net - La ControInformazione Gial ...SERIE A - Nelle sei partite del weekend grande attesa per la Roma di De Rossi, che ritrova la coppia Dybala-Lukaku. Juventus con Chiesa e Vlahovic.