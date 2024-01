Roma Capitale | sì del Senato all’odg di FdI | poteri e risorse speciali Rampelli | “Andremo fino in fondo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024). L’aula del, impegnata nelle votazioni sull’Autonomia differenziata, ha approvato l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia per, a prima firma delre Andre De Priamo. Nell’ambito del disegno di legge Calderoli, in procinto di votazione finale, il testo impegna il governo ad “adottare interventi normativi per il riconoscimento della centralità di. Con il conferimento die di. Al fine di rafforzarne le prerogative e promuoverne il ruolo, al pari delle altre principali capitali europee”. Un’antica battaglia della destra capitolina e ...

In questi giorni tanti Roma ni stanno fremendo per vedere fioccare sulla Capitale . Per quanto vedere la Neve a Roma possa essere piuttosto raro, ... (funweek)

Il Gruppo Civita ne ha realizzata una prima applicazione con la Città metropolitana dialle ...che raccontano la città " concludono Italia e Granata " è un'idea contenuta nel dossier per...Seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina, dedicata alla riforma di. In Aula Giulio Cesare è intervenuto il Sindaco Gualtieri che ha sottolineato la necessità di un rafforzamento amministrativo, economico, istituzionale dellad'Italia la cui ...Quali sono le città con i costi delle bollette più care Se vivete nella capitale allora questa notizia non vi piacerà, al contrario se siete residenti nel capoluogo lombardo ...I tre candidati in lizza per la direzione del Teatro di Roma sono Luca De Fusco, Onofrio Cutaia e Marco Giorgetti.