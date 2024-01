Riviera International Film Festival dal 7-12 Maggio 2024

Tra i tanti festival di cinema che affollano la nostra penisola, uno dei più interessanti, per proposte, partecipazione e location è sicuramente ilFilm Festival , che si svolge a Sestri Levante, nella splendida cornice della Baia del SIlenzio, e coinvolge con le sue proposte registi, attori e moltissimi giovani, interessati ......del turismo e parte di una famiglia che ne ha fatto la storia non solo nella nostrama in ... dalla nomina a Cavaliere del Lavoro, all'Travel & Tourism Awards, al premio Pietrese ...In Port Vauban, Antibes, lying between Cannes and Nice on the French Riviera, the Quai des Milliardaires – ‘Billionaires’ Quay’ – has undergone an extensive transformation, consolidating its position ...The seven-week long event, Summer Like Heaven, will make its striking debut highlighting luxury amenities, guest chefs and exclusive entertainment MIAMI, Jan. 17, 2024 /PRNewswire/ -- Hard Rock Hotel ...