Ristoratrice Lodi | Roidi | “Giornalisti stiano fuori da logiche dei social”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'ex presidente della Federazione nazionale della stampa: "Noi abbiamo regole, in Rete avviene di tutto" "Bisogna fare una distinzione netta fra quello che fanno e come si comportano i protagonisti dei, la Rete, e quanto dipende dai: il giornalismo è una professione e io mi auguro che lo sia con sempre maggiore chiarezza

La titolare della pizzeria 'Le Vignole', sabato scorso era stata convocata in caserma "come persona informata sui fatti" Giovanna Pedretti , la ... (sbircialanotizia)

Teresa Giglio non ha dubbi: il suicidio di sua figlia e quello delladiGiovanna Pedretti hanno le stesse cause. La proposta per fermare 'accessi e abusi' sulle recensioni online ...Vedo un parallelo tra Giovanna e Tiziana', ha detto all'Adnkronos la donna che non ha dubbi: il suicidio di sua figlia e quello delladiGiovanna Pedretti hanno le stesse cause. '..."La storia della ristoratrice, Giovanna Pedretti, che a quanto pare si è uccisa annegandosi, ha coinvolto alcuni giornalisti però sembra che abbia convolto di più i social, e lì manca un'autorità che ...Parole pesanti, che arrivano da una persona che ha vissuto qualcosa di simile a quello che stanno vivendo i familiari di Giovanna Pedretti, la ...