Riprende la discesa del prezzo per iPhone 15 su Amazon da oggi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Continuano ad esserci sconti interessanti super quanto riguarda il mondoe quest’si fa spazio un’offerta piuttosto appetibile che riguarda l’15 rosa da 128GB di memoria interna. Il modello in questione è gettonatissimo soprattutto tra il gentil sesso e può essere l’occasione giusta per fare un regalo alla persona amata. Approfondendo l’offerta disi può notare come sia stato applicato uno sconto del 13% sulda listino di 979 euro di questo15 rosa da 128GB. Comincia nuovamente ladelper15 suda: i dettagli dell’offerta Si dà continuità, dunque, a quanto riportato alcuni giorni fa con un altro ...