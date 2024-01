Rinnovo contratto scuola | Valditara | “Passo concreto per valorizzare il personale Importanti stanziamenti anche nella legge di bilancio 2024”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Come sappiamo, è stato firmato oggi all’ARAN,sua versione definitiva, con le Organizzazioni sindacali ilCollettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il Comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in un comunicato stampa, dice che si tratta di un importante risultato, che si è potuto raggiungeregrazie allo L'articolo .

dopo la firma di oggi, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con relativa applicazione.

Lo Snals Confsal esprime grande soddisfazione per la positiva conclusione di unche ha richiesto molti mesi per le operazioni di verifica da parte degli organi di controllo. "Soddisfatti per la firma deldelIstruzione all'Aran ma per la sottoscrizione definitiva, arrivata a distanza di ben sei mesi dalla firma dell'ipotesi contrattuale, è stato necessario attendere le operazioni di verifica da parte degli organi di controllo." Il settore dell`istruzione e della ricerca "segna un momento importante con la firma del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021. Un passo cruciale nella direzione di un miglioramento delle condizioni di lavoro."