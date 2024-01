Rigopiano | Pagano | “Nel ricordo delle vittime lavorare per messa in sicurezza del territorio”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) ROMA – “A sette anni dalla tragedia diche, per giorni, tenne col fiato sospeso l’Abruzzo e l’Italia intera, voglio rivolgere un pensiero alle 29 persone che persero la vita, alle loro famiglie e ai soccorritori che evitarono un bilancio ancora più grave. E’ nel loroche, come amministratori pubblici, dobbiamoinstancabilmente con l’obiettivo di mettere inile scongiurare il rischio che, simili eventi, possano causare danni alle nostre comunità”. E’ quanto dichiara, in una nota, il Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera, e coordinatore regionale di Forza Italia in Abruzzo, Nazario(foto). L'articolo L'Opinionista.

